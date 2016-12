Barcellona, Luis Enrique vuole Immobile 

17:04 - Luis Enrique vuole Ciro Immobile. Pochi dubbi per il nuovo tecnico del Barcellona e certezza sventolata in faccia ai tifosi blaugrana dal Mundodeportivo, il quotidiano catalano da sempre molto vicino al club. Operazione difficile perché il capocannoniere della serie A si è già promesso al Borussia Dortmund: sul tavolo il Barça è però disposto a mettere oltre 20 milioni di euro e il fascino di una squadra pronta a tornare a conquistare il mondo.

Perchè Immobile? Perché Luis Enrique - scrive il Mundodeportivo - ha sottoposto alla Giunta barcelonista la necessità di arrivare a una punta giovane, rapida, che veda la porta, sappia attaccare gli spazi, sia duttile e capace di muoversi tanto da prima punta quanto da esterno avanzato. E il nome fatto è stato quello della punta che quest'anno ha trascita il Toro sino alle soglie del sogno europeo. Il problema, si sottolinea, è semmai l'accordo praticamente ormai raggiunto dal giocatore, lusingato dall'opportunità di sostituire un grandissimo come Lewandowski, col Borussia Dortmund.



Come dire: con Juve e Torino, proprietarie del cartellino, la partita è aperta - anzi, un'asta al rialzo non farebbe altro che l'interesse dei due club - col capocannoniere della Serie A occorre invece far leva sfoderando tutto il fascino del club blaugrana. Operazione che sarebbe già iniziata sondando l'entourage di Ciro, ora concentrato nel lavoro a Coverciano e focalizzato sull'obiettivo Mondiale: ma proprio per questo, il dentro o fuori ha una dead-line ravvicinata, perché Immobile intende arrivare in Brasile con il futuro chiaro e delineato.