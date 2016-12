Barcellona, Luis Enrique vuole Cuadrado: oggi vertice con il presidente Bartomeu 

11:43 - Il primo giorno di agosto rischia di essere quello decisivo per il futuro di Cuadrado. Secondo quanto scrive il Mundodeportivo, Luis Enrique ha deciso infatti di rompere gli indugi ed in giornata ha in programma un incontro con il presidente del Barcellona Bartomeu per definire la strategia per dare l'assalto definitivo al colombiano. La volontà è quella di chiudere entro la fine della prossima settimana. Poi sarà la volta di Marquinhos.

Due obiettivi ancora per il Barcellona di Luis Enrique: il brasiliano del Psg e il laterale viola. E secondo quanto scrive il quotidiano catalano la giornata odierna, con il summit espressamente richiesto dall'allenatore blaugrana, potrebbe essere quella decisiva: per Cuadrado la cifra stanziata è di 35 milioni. All'inizio della prossima settimana l'offerta ufficiale da presentare alla Fiorentina.

A far posto al colombiano sarà Dani Alves. Inutile la volontà da parte del laterale brasiliano di terminare il contratto, in scadenza tra 12 mesi, prima di lasciare la squadra. Luis Enrique vede il suo nuovo Barça senza l'ex Siviglia. Le richieste non mancano e secondo 'Sport' martedì sarà il giorno in cui le due parti si incontreranno per valutare cosa propone il mercato. Da non sottovalutare nemmeno l'aspetto economico. La cessione di Dani Alves potrebbe garantire il tesoretto necessario per l'assalto a Cuadrado, vero pallino di Luis Enrique.