Barcellona: Icardi insegue Suarez 

14:43 - Icardi insegue Suarez: è corsa a due per il Barcellona. Gli spagnoli sono a caccia di un attaccante da regalare a Luis Enrique. Il bomber del Liverpool è sempre in cima alla lista dei desideri nonostante la squalifica di quattro mesi della Fifa: l'operazione resta comunque complicata per le pretese dei Reds. Ed ecco allora l'alternativa: la prima punta dell'Inter piace dalle parti del Camp Nou vista la sua permanenza nella Cantera dal 2008 al 2011.

I blaugrana proveranno di tutto per convincere il Barcellona e acquistare Luis Suarez, ma non sarà facile visto le richieste di quelli di Anfield Road: si parla di 86 milioni di euro per il "cannibale" uruguaino. Gli spagnoli cercheranno di inserire qualche contropartita tecnica (Sanchez o Pedro) di valore per abbassare l'esborso di contanti. Le parti continuano a trattare, ma la conclusione non sarà breve. Ecco perché si stanno valutando le alternative: su tutti c'è Mauro Icardi che si potrebbe liberare dall'Inter per 20-25 milioni di euro. L'argentino è cresciuto nelle giovanili del Barça, poi la Samp lo aveva preso nel 2011 e fatto esplodere. I blaugrana si sarebbero pentiti e sarebbero pronti a riportarlo al base.