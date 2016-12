Barcellona, ecco la lista di Luis Enrique: Cuadrado, Aguero, Koke e... 

15:44 - Sei nomi, sei obiettivi per il nuovo Barcellona targato Luis Enrique. La lista dei desideri del tecnico catalano è stata pubblicata dal Mundodeportivo e in cima alle indicazioni consegnate alla dirigenza blaugrana c'è il viola Cuadrado. Con il colombiano anche Aguero, considerato partner ideale di Messi, Koke, l'erede designato di Xavi, Marquinos e Mathieu per rinforzare la linea difensiva e Claudio Bravo come alternativa a Ter Stegen tra i pali.

Sei giocatori e sei situazioni molto differenti tra loro. Se per Claudio Bravo, estremo difensore della Real Sociedad, manca l'accordo con il club proprietario del cartellino e - soprattutto - c'è al momento una clausola rescissoria da 30 milioni che il Barcellona non ha alcuna intenzione di soddisfare, per Cuadrado e Aguero - scrive il quotidiano catalano - le problematiche sono di altra natura. Il colombiano, in comproprietà tra Fiorentina e Udinese, può arrivare solo se il Barça non rinnoverà con Dani Alves o se, in subordine, il brasiliano dovesse accasarsi altrove. Aguero, molto più che Llorente o Higuain, è il primo nome per l'attacco: però, e non è un però facilmente aggirabile, c'è da affrontare il rifiuto del Manchester CIty riguardo la vendita dell'argentino. Ecco perché non è alora da scartare che il Barcellona decida di puntare decisamente sul Pipita. Marquinhos e Mathieu sono piste calde per la difesa ma il giocatore che, insieme a Cuadrado, meriterebbe un esborso veramente pesante per Luis Enrique è Koke: non solo perché significherebbe indebolire una diretta concorrente come l'Atletico Madrid ma anche e soprattutto perché è lui il dopo Xavi, il principe ereditario designato dalla stessa bandiera blaugrana.