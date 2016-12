Barcellona: dietrofront Xavi, niente New York City

16:03 - Dietrofront Xavi, resta al Barcellona. Pare essere questo l'epilogo a sorpresa della vicenda legata al numero 6 blaugrana, che fino a poche ora fa sembrava ad un passo dall'accordo con il New York City. Si era parlato di contratto triennale e invece i quotidiani spagnoli As e Sport, gli stessi che rivelavano l'imminente trasferimento, sono ora convinti che Xavi ci abbia ripensato e che resterà al Camp Nou per al 17esima stagione.

I continui contatti tra il presidente Bartomeu, l’allenatore Luis Enrique e lo stesso Xavi sono quindi risultati decisivi nella decisione del fenomeno iberico, che con ogni probabilità la prossima stagione non partirà però da titolare. Il centrocampista 34enne gioca con la maglia del Barcellona dal 1991 (giovanili comprese) e ha collezionato tantissimi trofei, tra cui 7 Liga e 3 Champions League, mentre con la maglia della Nazionale ha conquistato due Europei e una Coppa del Mondo.