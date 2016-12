Barcellona, Dani Alves: "Se va via Xavi, vanno via tutti"

16:51 - Altra grana da risolvere per Luis Enrique. Le voci sul futuro di Xavi si susseguono e dopo le parole dell'allenatore dell'Al Arabi, Dan Petrescu, che aveva ammesso l'accordo con il centrocampista spagnolo per la prossima stagione, Dani Alves dal ritiro brasiliano sembra pensarla diversamente. "Non posso crederci, secondo me state scherzando. Xavi è il simbolo del Barcellona, non può andarsene, se va via lui vanno via tutti", ha detto.

Il centrocampista, che da giovanissimo è stato molto vicino al Milan, è una bandiera del Barcellona nonché futuro capitano azulgrana dopo l'addio di Puyol. Anche il futuro di Dani Alves è incerto, con l'ipotesi Psg sempre alla finestra: "Spero e credo che resterò al Barcellona".