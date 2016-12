Barcellona, cercasi allenatore: in lizza anche Montella

15:40 - Il Barcellona tiene d'occhio Vincenzo Montella. Il quotidiano spagnolo Sport ha stilato questa mattina una lista di possibili sostituti del Tata Martino, che a fine stagione potrebbe lasciare per il troppo stress che gli causa la panchina blaugrana. C'è anche l'allenatore della Fiorentina, che ha attirato le attenzioni dei catalani per il suo gioco offensivo e avrebbe uno sponsor d'eccezione, Pep Guardiola. In Spagna infatti sono in molti a ricordare quando l'attuale allenatore del Bayern confessò di guardare sempre con piacere le partite del Catania di Montella, all'epoca unica squadra di Serie A ad incantarlo.

E allora ecco che in Spagna le indiscrezioni su un interesse catalano per Montella iniziano a susseguirsi con insistenza. Appare chiaro, però, che in caso di addio di Martino il tecnico viola dovrebbe competere con tanti concorrenti, sei per la precisione: i nomi in questione sono André Villas Boas, Diego Simeone, Jurgen Klopp, Ernesto Valverde, Roberto Martinez e Luis Enrique. Una rosa senza dubbio di altissimo profilo, ma nel corso della sua carriera l'Aeroplanino ha imparato a sgomitare per farsi largo...