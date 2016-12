Barcellona, Bartomeu: "Messi non se ne andrà"

17:18 - Psg e Manchester City, da tempo, sono disposti a fare follie per Leo Messi, mettendo sul piatto milioni di petrodollari per strappare la Pulce al Barcellona. Ma il nuovo presidente dei catalani, Josep Maria Bartomeu, blinda il fuoriclasse argentino: "Vorremmo farlo ritirare nel Barça, è il migliore al mondo - spiega all'emittente radiofonica Cadena Cope -. Non se ne andrà da qui, ha un contratto fino al 2018".

Bartomeu è decisamente ottimista anche per quanto riguarda il rinnovo del contratto di Messi: "Non ci saranno problemi - spiega -. Non mi sembra giusto che guadagni meno di altri (il riferimento è a Cristiano Ronaldo, ndr)". Resta la Pulce e, a quanto pare, resta anche il tecnico Martino: "Ha un contratto e lo rispetterà, siamo felici di quello che sta facendo".



Il presidente blaugrana ha poi parlato dell'infortunio di Victor Valdes, che dovrà stare fuori sei mesi per infortunio ed è in scadenza di contratto coi catalani: "Abbiamo detto a Valdes che il club è a sua completa disposizione, ci piacerebbe che restasse qui. Ingaggiare un portiere? Se dovesse servire altro oltre a Pinto e Oier, avremmo quelli del Barça B".