Barcellona, annunciato ufficialmente Luis Suarez

15:05 - Ora è ufficiale. Luis Suarez è un giocatore del Barcellona. Lo ha annunciato il club blaugrana sul suo sito internet, precisando che è stato raggiunto l'accordo economico con il Liverpool per il trasferimento del giocatore. Il "Pistolero" arriverà a Bercellona la prossima settimana per le visite mediche e la firma. Per lui è pronto un contratto di cinque anni. Nessun dettaglio ufficiale, per ora, invece sul prezzo del cartellino.

Luis Suarez, dunque, completa il trio delle meraviglie blaugrana. Scontata la squalifica dopo il morso a Chiellini, infatti al Camp Nou il Pistolero giocherà con Messi e Neymar. Un tridente stellare, da lasciare a bocca aperta anche i palati più fini. Al momento non è stata ancora comunicata la cifra esatta pagata dal Barcellona per l'uruguayano, ma si parla comunque di un affare da 75-78 milioni di euro.



La trattativa ormai era chiusa da giorni e si attendeva solo l'ufficialità. Alla fine i blaugrana pare abbiano accontentato quasi tutte le richieste del Liverpool. Inizialmente sembrava che nella trattativa potesse inserito anche Sanchez per abbassare la quota cash da versare al club inglese, ma poi Alexis è stato ceduto all'Arsenal e al Liverpool arriverà "solo" un super bonifico.



"A Liverpool lascio il mio cuore, città nella quale sono stato benissimo con tutta la mia famiglia. Adesso per me comincia una nuova avventura: il Barcellona è un sogno, e sono molto felice e carico di giocare in un club fantastico", ha detto il Pistolero subito dopo l'annuncio ufficiale. Suarez arriverà in Spagna la settimana prossima per le visite mediche, la firma e la presentazione ai tifosi. Barcellona sogna.

L'ANNUNCIO DEL BARCELLONA

L'ADDIO DEL LIVERPOOL

LFC statement: Luis Suarez to leave - http://t.co/886zEHEZVE

— Liverpool FC (@LFC) 11 Luglio 2014