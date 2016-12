Balotelli: Wenger in Brasile per trattare con Raiola 

16:12 - Sta per partire la missione Balotelli per l'Arsenal. Il manager dei Gunners Wenger è pronto a volare in Brasile per iniziare una vera e propria trattativa con Mino Raiola dopo i sondaggi delle scorse settimane. L'agente dell'attaccante del Milan incontrerà il tecnico francese per trovare un accordo sull'ingaggio. Intanto i rossoneri attendono un'offerta da Londra: richiesta minima di 25 milioni di euro per poi andare alla caccia di un altro bomber.

La trattativa è calda e il Milan, sotto sotto, spera in un accordo. L'obiettivo del club rossonero è quello di vendere Supermario e reinvestire i soldi in un attaccante più utile all'idea di gioco di Pippo Inzaghi: Mandzukic è il sogno, ma piace anche Negredo. Difficile che nella trattativa possa essere inserito Giroud che sta facendo un ottimo Mondiale con la Francia. Proprio dal Brasile Galliani attende notizie positive che, oltre all'incontro Wenger-Raiola, potrebbero arrivare anche dal campo. Tutta l'Italia si aspetta una grande prova di Balotelli contro l'Uruguay, una favore per la Nazione e uno anche per il Milan. La sua quotazione sul mercato dipende tanto anche da quello che succederà con la maglia azzurra.