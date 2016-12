Balotelli verso Liverpool: si fa per 20 milioni di euro 

14:02 - Mario Balotelli al Liverpool: la trattativa è calda e si può chiudere. Come rivela il nostro Paolo Bargiggia, Mino Raiola sta già trattando con i Reds l'ingaggio di Supermario. A Galliani non è ancora arrivata un'offerta ufficiale dall'Inghilterra, ma negli ultimi giorni il prezzo dell'attaccante è precipitato: ora i rossoneri sono disposti a cederlo per 18-20 milioni di euro. Soldi da reinvestire per Cerci, ma attenzione al Monaco.

La mancanza di offerte e la voglia di liberarsene, a dispetto delle percentuali di Galliani ("Resta con noi al 99,999%), hanno fatto scendere di molto la quotazione del cartellino. Inzaghi vuole un esterno e servono i soldi della cessione di Balo. Lavezzi resta un sogno, mentre Cerci è la pista più percorribile. Bisogna fare in fretta anche perché c'è da battere la concorrenza del Monaco che ha un bel tesoretto da investire: Cairo lo venderà al miglior offerente, nonostante i buoni rapporti con l'ambiente rossonero.

Così i Reds hanno individuato in Supermario il sostituto di Suarez, andato al Barcellona. Dalle parti di Anfiel Road, però, non vogliono far follie: 18-20 milioni di euro è il prezzo giusto per l'affare. Poi bisognerà ricoprire d'oro Balo per riportalo in Premier. Uno sgarbo anche al Manchester City.