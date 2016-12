Balotelli, arriva la firma sul contratto col Liverpool 

17:16 - L'attesa dei tifosi del Liverpool sta per finire: a ore arriverà infatti la firma che legherà Mario Balotelli ai Reds. L'ormai ex milanista sta infatti ultimando l'ultima tranche delle visite mediche dopo di che raggiungerà il suo procuratore Mino Raiola che si trova presso il centro sportivo di Melwood per preparare le carte ufficiali. Cresce l'attesa dei fan che però non potranno vedere Balotelli in campo contro il Manchester City lunedì sera.

Gli ultimi dettagli sono stati limati questa mattina: quattro anni di contratto a 5.8 milioni di euro per Mario Balotelli. Tre anni più uno, visto che, a quanto trapela, l’ultimo potrebbe saltare in caso di cattivi comportamenti. Anche l’ex rossonero ha dovuto sottoscrivere il codice etico previsto dal Liverpool per i suoi tesserati. Nel contratto di Balo, inoltre, ci sono clausole specifiche che potrebbero far salire il suo stipendio grazie alla buona condotta.