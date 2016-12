Balo-Liverpool: visite mediche e tifosi Reds in delirio

09:49 - Tutto fatto tra il Liverpool e Mario Balotelli. Mino Raiola ha infatti trovato l'accordo con i Reds dopo aver limato gli ultimi dettagli relativi all'ingaggio - circa 5,8 milioni di euro per 4 anni - e, probabilmente, alla ormai famosa clausola comportamentale (smentita però dal tecnico del Liverpool Rodgers). SuperMario intanto è stato accolto da tantissimi tifosi dei Reds in delirio: ha effettuato le visite mediche e la firma è attesa a ore.



LA CRONACA DELLA PRIMA GIORNATA INGLESE DI BALO



22:55 L’ormai ex milanista ha terminato le visite mediche con il Liverpool, tante le persone ad aspettarlo per salutarlo. Bagno di folla, tra autografi e foto con i nuovi sostenitori, sempre insieme all’agente Mino Raiola.

18:59 Spuntano le prime foto di Mario Balotelli a Liverpool. L'attaccante si è presentato a Melwood per le visite mediche in compagnia di Mino Raiola. Ad accoglierlo anche qualche tifoso

17.47 In conferenza stampa Brendan Rodgers, allenatore del Liverpool, ha parlato dell'affare Balotelli: "Codice comportamentale? Non ci sarà nessuna regola particolare per nessun giocatore, due anni fa non avremmo potuto prendere un giocatore del genere, ora abbiamo una cultura del lavoro diversa. Abbiamo le strutture necessarie per aiutare i campioni a crescere".



16.03 E' confermato che Balotelli svolgerà le visite mediche a Manchester. Una volta verificati gli esami, il Liverpool manderà a Galliani una mail controfirmata a chiusura della trattativa



14.15 Secondo Sky, Balotelli raggiungerà in aereo l'aeroporto di Manchester e si sottoporrà immediatamente alle visite mediche. Possibile, quindi, che firmi direttamente oggi il contratto



13:26 Accompagnato da alcuni amici, Mario Balotelli è partito dall'aeroporto di Brescia verso Liverpool. Intercettato dalle telecamere di Sportmediaset, non ha voluto rilasciare dichiarazioni né salutare prima della partenza



12.37 Avuto il via libera da Raiola, Mario Balotelli può ora raggiungere l'Inghilterra. Alle 13 prenderà un volo privato da Brescia



12.36 Raiola ha trovato l'accordo con il Liverpool chiudendo di fatto la trattativa. Galliani ha quindi firmato le carte per il trasferimento del giocatore. Balotelli metterà invece tutto nero su bianco domani, dopo le visite mediche



12.10 La firma di Balotelli con il Liverpool è imminente, ma il giocatore, non avendo ancora messo nero su bianco non potrà giocare lunedì sera contro il City. La dead line era infatti a mezzogiorno



11.16 Come scrive Milanews, Mino Raiola e l'avvocato Vittorio Rigo sono di nuovo nella sede del Liverpool dove è in corso l'ultimo vertice e si cercherà la soluzione agli ultimi dettagli del contratto che legherà Mario Balotelli ai Reds. A ore, dunque, potrebbe esserci la partenza di Mario per l'Inghilterra.