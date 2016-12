Attento Napoli: il Barcellona piomba su Higuain

13:09 - Il Napoli deve cominciare a preoccuparsi: secondo il quotidiano catalano 'Mundo Deportivo', il Barcellona avrebbe inserito Gonzalo Higuain nella lista degli attaccanti sotto osservazione in vista della prossima stagione. Il club blaugrana è a caccia di un 'numero 9' che sappia attaccare gli spazi in area e garantisca un buon numero di gol: il Pipita ha sicuramente tutte le qualità per giocare in una grande squadra come il Barça.

Inoltre i catalani sognano di effettuare una nuova 'operazione Eto'o' giocatore che, dopo l'esperienza non esaltante al Real Madrid, è approdato al Barcellona vincendo tutto quello che c'era da vincere. Difficilmente Higuain lascerà Napoli in estate: arrivato all'ombra del Vesuvio nella scorsa stagione, il Pipita è stato acquistato per 40 milioni da De Laurentiis. E' al centro del progetto di Rafa Benitez e sicuramente la squadra partenopea non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire con leggerezza. I 17 gol segnati in campionato e i 4 in Champions hanno però richiamato l'interesse dei grandi club e soprattutto del Barcellona che ora potrebbe mettere sul tavolo un'offerta monstre per l'argentino.