Attenta Lazio, il Psg vuole Candreva 

16:51 - Il Psg "minaccia" la Lazio per Candreva. I parigini hanno fallito l'assalto ad Hazard e hanno individuato nel laziale una valida alternativa. Il centrocampista offensivo piace tanto all'allenatore Blanc e ha un costo abbastanza accessibile: la sua valutazione è di 25 milioni di euro. Il club campione di Francia ha già iniziato il corteggiamento e ha proposto Pastore come contropartita. Intanto c'è ancora da risolvere la comproprietà con l'Udinese.

Il Psg dopo il no ricevuto dal Chelsea per Hazard ha varato il piano B, ossia quello che porta a Candreva. I parigini, nonostante la sanzione Uefa per il fair play finanziario, erano pronti a spendere oltre 60 milioni di euro per il talento belga, ma Mourinho non ha ceduto. Così ecco la virata sul 27enne della Lazio, ora impegnato con la Nazionale nel ritiro di Coverciano. I francesi hanno fatto un primo sondaggio con i biancocelesti che prima, però, devono risolvere la comproprietà con l'Udinese. Pozzo e Lotito non ne hanno ancora parlato e l'accordo è molto lontano. L'intenzione della Lazio è quello di formalizzare l'acquisto a titolo definitivo e poi valutare l'offerta che arriverà da Parigi. Nel pour parler il Psg ha provato a inserire Pastore nell'affare. Una suggestione, ma l'ingaggio dell'ex Palermo è troppo alto e questo complica il tutto: oltre a ciò, da registrare le parole dell'agente del "Flaco", Simonian: "Ribadisco che il mio assistito sta bene a Parigi e che non si muoverà dal club nella prossima stagione. Tutto quello che leggo è pura invenzione, non è stato mai proposto né all'Inter, né alla Roma, né tantomeno ci sono stati contatti con il Napoli".

Le ultime dichiarazioni del presidente biancoceleste, però, non lasciano margine di trattativa: "Candreva? Non lo vendo, resta da noi".