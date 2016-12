Attenta Juve: l'Arsenal ti soffia Sanchez

21:13 - Mentre dalla Spagna danno per certo l'accordo con la Juve, dall'Inghilterra rimbalzano voci poco rassicuranti sul futuro di Alexis Sanchez. L'Arsenal avrebbe infatti presentato al Barcellona un'offerta shock da 35 milioni e avrebbe così sorpassato sia i bianconeri che il Monaco, altra pretendente al cileno. Non basta, perché la mossa che potrebbe chiudere i conti arriva dall'ingaggio: quinquennale da 6 milioni di euro a stagione.

Sorpasso effettuato, dunque, in attesa che sia poi Sanchez a pronunciarsi e a sciogliere i dubbi sul suo futuro. Dalla Spagna spiegano che il Barcellona valuta il giocatore tra i 30 e i 35 milioni e che questa cifra è stata proposta, praticamente identica, sia dalla Juve che dall'Arsenal. I blaugrana preferirebbero la destinazione inglese - i Gunners sono più solidi e forti economicamente -, ma non si opporrebbero nemmeno ad eventuali controfferte dei bianconeri. L'affare si sposta quindi totalmente sulla questione ingaggio e qui la Juve potrebbe avere problemi più seri. I sei milioni di euro per cinque anni proposti da Wenger a Sanchez sono decisamente al di là del tetto fissato dalla Juve. E Marotta, come ormai ripete da un paio d'anni, non ama le aste e non si lancerà in rilanci senza senso. Quindi la palla passa semplicemente al cileno che dovrà decidere se tornare in Serie A e giocare con la Juve rinunciando magari a qualcosa in termini economici oppure trasferirsi in Inghilterra. Sempre che, nel frattempo, non arrivi un'ulteriore, clamorosa offerta da parte del Monaco.