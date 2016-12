Attenta Juve, il Liverpool tratta Sanchez con il Barcellona

18:41 - Nel giorno dell'addio alla Liga, consegnata all'Atletico Madrid proprio al Camp Nou, Alexis Sanchez è stato il solo a salvarsi tra i blaugrana: il gol dell'illusione e non solo per l'ex Udinese che da tempo è finito nel mirino della Juve, uno dei nomi fatti da Conte per ripartire con un progetto europeo. Ma sulla strada di Beppe Marotta si è messo il Liverpool: secondo il Daily Star i Reds sono infatti pronti a sborsare 25 mln per il cileno.

Milioni che il Liverpool ha così deciso di investire sull'esterno del Barcellona, secondo una strategia di mercato che va inevitabilmente ad ostacolare i piani della Juve. I contatti tra i bianconeri e l'entourage del cileno sono infatti assidui e Sanchez ha più volte mostrato gradimento per un ritorno in Italia: un interesse reciproco tanto forte che ha portato Beppe Marotta a non scartare a priori la contro-risposta arrivata dal Barcellona, disposta a trattare la cessione di Alexis solo in cambio di Vidal. Ora però l'entrata in scena dei Reds rischia di cambiare radicalmente la situazione e scatenare un'asta pericolosa per le casse juventine.

MAROTTA: "TUTTI LO VORREBBERO"

"Sanchez? Lo vorrebbero tutte le squadre di vertice, però è del Barcellona, ha un certo costo e bisogna vedere qual è la sua volontà". Così l'ad della Juventus, Beppe Marotta. "Alla Juve vengono sempre accostati un sacco di giocatori - aggiunge ai microfoni di Sky Sport il dirigente bianconero -. In questo momento attendiamo di definire la vicenda allenatore, poi inizieremo a cercare giocatori duttili, per giocare sia a tre che a quattro, giocatori che sappiano puntare e saltare l'uomo".