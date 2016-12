Atletico Madrid: Villa saluta, va al New York City

19:33 - David Villa lascia l'Atletico Madrid e sarà un giocatore del New York City FC, la franchigia affiliata al Manchester City che debutterà a marzo 2015 nella Major League Soccer americana. Il 32enne attaccante spagnolo, nel weekend libero concesso dal ct della Spagna Del Bosque prima di affrontare l'avventura mondiale, è volato a Manchester per sottoporsi alle visite mediche di rito. "Era un'offerta irrinunciabile" ha spiegato il Guaje.

Villa ha voluto salutare e ringraziare i tifosi dell'Atletico Madrid con un messaggio apparso sul sito ufficiale del club: "Sono stimolato da questo nuovo progetto, è un'opportunità nuova per la mia vita e per la mia carriera. Ringrazio il club, la società e il tecnico Diego Simeone, ma questa opportunità è irrinunciabile per me. Ho trascorso un anno fantastico e sarò per sempre tifoso dell'Atletico". Villa è il primo colpo del New York City FC che sogna di portare nella Grande Mela altri due assi del calcio europeo come Frank Lampard e Xavi.