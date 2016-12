Atletico Madrid: Cerci è sul taccuino 

11:03 - Certamente gli osservatori dell'Atletico Madrid non saranno rimasti delusi da Alessio Cerci quando al 93' ha preso palla e l'ha infilata all'incrocio dei pali per la vittoria del Torino. Il report dei talent scout dei Colchoneros sarà sicuramente positivo e Simeone in estate potrebbe andare all'assalto dell'attaccante granata che piace anche a Juve e Milan. Il presidente Cairo intanto annuncia battaglia: "Farò di tutto per mantenere la squadra tutta".

Il piano mercato dell'Atletico Madrid sembra essere chiaro: vendere Diego Costa e cercare nuovi talenti in giro per l'Europa. L'attaccante spagnolo, che ha fatto la fortuna di Simeone, è vicino al Chelsea e dovrebbe portare nelle casse spagnole circa 40 milioni di euro. Tanti soldi che a Madrid sono intenzionati a reinvestire in nuovi attaccanti. I Colchoneros non hanno ancora scelto il o sostituti, ma stanno valutando diversi giocatori. Tra questi proprio Cerci che, in coppia con Immobile, sta trascinando la Torino Granata a traguardi impensabili. L'esterno è dunque sul taccuino del Cholo che lo sta valutando. Lì dove ci sono anche due obiettivi dell'Inter: Chicarito Hernandez (Manchester United) e Morata (Real Madrid).