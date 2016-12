Astori conteso: Lazio e milanesi su di lui

19:13 - Triangolo per Astori. Il difensore del Cagliari è nel mirino di 3 club e la sua permanenza a Cagliari sembra lontana. Il neopresidente Giulini è infuriato con il numero 1 della Lazio Lotito. Il Cagliari ha infatti proposto il rinnovo, ma la Lazio sta insistendo per averlo, bruciando anche la concorrenza dell'Inter. Offerta laziale di 6 milioni più il giovane Cataldi. E intanto si rifà avanti il Milan, che attende però sviluppi dal "fronte" Rami.

La situazione è esattamente questa. Astori alla Lazio interessa da tempi non sospetti, ma l'affare non è stato mai portato a termine a causa della richiesta del Cagliari di non meno di 8 milioni. Per questo il club sardo ha proposto al centrale di rinnovare. Anche per il rinnovo, però, al momento è tutto fermo. Astori aspetta una nuova offensiva laziale e cerca di capire quanto concreto sia l'interesse dell'Inter, che potrebbe aggiudicarselo favorito anche dagli ottimi rapporti di Giulini col club nerazzurro. Se, però, l'Inter temporeggia non lo fa la Lazio, che ha avanzato la nuova proposta sperando di portarlo già in ritiro giovedì. Offerta che ha fatto arrabbiare Giulini perché arrivata nel mezzo delle trattative per il rinnovo. Il presidente dei sardi ha chiesto a Lotito di rispettare le regole del fair play. Intanto si profila un nuovo scenario. Il Milan attende ancora di sbloccare la situazione Rami, la cui offerta per il riscatto non convince il Valencia. Così i rossoneri starebbero ripiombando sul giocatore cresciuto proprio nel settore giovanile milanista. Intrigo a tre, quindi. Difficile che tutto possa sbloccarsi a breve. Il mercato si fa "bollente" in casa Astori.