Asensio, il nuovo Messi che piace alla Roma

14:02 - Segnatevi questo nome Marco Asensio perché è il nuovo crack di Spagna. Ha 18 anni, è un trequartista capace anche di coprire il ruolo di seconda punta. Gioca nella serie B spagnola con il Maiorca, da questa stagione in prima squadra dopo la trafila nelle giovanili. In questo campionato conta 12 presenze e 1 gol. Tecnicamente è il nuovo Messi, sì il nuovo Messi dice chi ha portato Leo da bambino dall'Argentina al Barcellona.

Su Asensio hanno messo gli occhi i top club di Spagna Barcellona e Real Madrid. Attenzione però alla concorrenza e la concorrenza in questo caso è inglese e italiana. Asensio è seguito anche dal Liverpool e dalla Roma che, con l'esperto direttore sportivo Sabatini, dopo il colpo Sanabria, strappato alla cantera del Barcellona, sta monitorando i numeri di questo ragazzo, per capire se può mettere a segno un altro colpo, questa volta, strappando Asensio alla cantera del Maiorca, soffiandolo a Real Madrid e Barcellona.