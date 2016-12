Arsenal, Wenger vuole Insigne: pronti 20 milioni

14:25 - Si apre la pista londinese, sponda Arsenal, per il futuro di Lorenzo Insigne. Secondo la stampa inglese, infatti, Arsene Wenger è pronto a puntare sullo "scugnizzo" del Napoli nella prossima stagione, ma a condizione che Insigne giochi un buon Mondiale in Brasile. Il manager francese ha dato mandato ai suoi osservatori di tenere d'occhio le prestazioni del napoletano. In caso di opinione positiva, l'offerta Gunners sfiorerà i 20 milioni di euro.

Il nome di Insigne è finito sul taccuino di Wenger già in occasione delle sfide di Champions League tra Arsenal e Napoli, ma il francese vuole una dimostrazione di forza dall'azzurro. Per questo la convocazione per il Mondiale in Brasile potrebbe essere il giusto palcoscenico per convincere i Gunners a fare un'offerta importante al Napoli. Un buon torneo in Brasile, infatti, potrebbe essere abbastanza indicativo circa il suo valore che, in Inghilterra, è stimato sui 20 milioni di euro.