Arsenal, spesa in Italia: assalto a Cuadrado, si tratta per Vucinic

12:09 - Non solo Mirko Vucinic. L'Arsenal, che nella giornata di venerdì ha incontrato il procuratore del montenegrino, Alessandro Lucci, sta pensando anche a un altro giocatore assistito dallo stesso agente: Juan Guillermo Cuadrado. L'esterno della Fiorentina piace molto a Wenger, che con l'acquisto del colombiano sostituirebbe in maniera adeguata l'infortunato Walcott, che starà fuori fino al termine della stagione.

L'Arsenal non ha ancora presentato alcuna offerta ufficiale, né alla Juve né alla Fiorentina, ma la prossima settimana potrebbe sbloccare entrambi i fronti. Alessandro Lucci, infatti, tra lunedì e martedì volerà in Inghilterra per parlare direttamente con i Gunners. La pista più calda riguarda Vucinic, per cui la Juventus chiede almeno 12 milioni di euro.



Il montenegrino piace molto a Wenger, che ha bisogno di rinforzare l'attacco per la seconda parte di stagione ma, allo stesso tempo, necessita di un esterno destro visto il k.o. di Walcott, fuori sei mesi per la rottura dei legamenti crociati anteriori del ginocchio sinistro. Il nome che circola con insistenza nelle ultime ore è quello di Cuadrado, anche se la comproprietà tra Fiorentina e Udinese potrebbe rappresentare un ostacolo per la trattativa. Tutto dipenderà dall'offerta dell'Arsenal, e il viaggio di Lucci a Londra sarà in questo senso decisivo.