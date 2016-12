Arsenal, Sanchez è ufficiale

09:31 - Non ci sarà il ritorno in Italia nel futuro immediato di Alexis Sanchez. Il 'Nino Maravilla' è un giocatore dell'Arsenal: il cileno infatti ha interrotto le proprie vacanze per recarsi a Londra a sostenere le visite mediche coi Gunners e poi ha posto la firma sul contratto. Foto con la nuova maglia di rito e scelta del numero: sarà il 17, scaramanzia? Wenger verserà ben 40 milioni di euro (più o meno la stessa cifra pagata nel 2011 dai blaugrana all'Udinese) nelle casse dei catalani.

Sanchez hun contratto di cinque anni al massimo salariale nella rosa dell'Arsenal, ovvero gli 8 milioni di euro a stagione già percepiti dal tedesco Mesut Ozil. Il trasferimento di Sanchez sposta molto per quanto riguarda il mercato europeo, visto che adesso il Barcellona potrà concentrarsi sull'obiettivo Luis Suarez. Intanto i Gunners hanno trovato anche il sostituto di Bacary Sagna (finito al Manchester City a parametro zero): si tratta del suo compagno di Nazionale Mathieu Debuchy, che arriva dal Newcastle per circa 15 milioni. Wenger quest'anno non sembra proprio voler lasciare nulla al caso.