Anelka, mistero risolto: era in Kuwait per un viaggio religioso

17:15 - Salta definitivamente l'accordo tra l'Atletico Mineiro e Nicolas Anelka. Quello che si stava trasformando in un giallo si è risolto in maniera ancora più imbarazzante per la punta francese. Il giocatore era atteso da giorni a Belo Horizonte ma non è mai arrivato. Dov'era? In Kuwait, per un viaggio religioso. L'ex giocatore della Juventus, poi, ha aggiunto che tra lui e il club brasiliano non è mai stato raggiunto un accordo.

"Avevamo già concordato tutto con il procuratore e il fratello del giocatore, ma adesso l'accordo preliminare è cancellato. Lui non rispetta nessuno e l'Atletico è più grande di Anelka", ha comunicato il direttore calcistico, Eduardo Maluf. Facile dedurre che oltre agli "impegni" religiosi, Anelka, abbia soggiornato in Kuwait per incontrare qualche team locale, sperando di finire la carriera nei faraonici lidi orientali.