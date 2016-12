André Ayew: "Il Napoli mi vuole, sarà il Marsiglia a decidere"

10:44 - Potrebbe arrivare dalla Francia uno dei prossimi rinforzi del Napoli in vista della prossima stagione. André Ayew, attaccante esterno dell'Olympique Marsiglia, esce allo scoperto e rivela l'interesse del club di De Laurentiis: "C'è stata un'offerta del Napoli, ma è chiaro che non sarò io a decidere il mio futuro. E' ancora presto per dire se l'OM accetterà o meno l'offerta del Napoli o di qualche altro club per la prossima stagione".

André Ayew, 23enne ghanese figlio di Abedi Pelé, è un attaccante esterno che potrebbe fare molto comodo al modulo di Benitez, a caccia di rinforzi per completare la rosa. Il Napoli, stando alle parole del giocatore, ha già bussato alla porta del Marsiglia, che ancora non avrebbe dato una risposta definitiva ai partenopei. Ayew, intanto, preferisce concentrarsi sul Mondiale brasiliano: "In questo momento - ha detto il giocatore al portale Football411.com - sono concentrato solo sul Marsiglia e sulla mia Nazionale, il Ghana, che parteciperà al Mondiale. Sono felice così".