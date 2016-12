Ancelotti: "Milan? No grazie, resto al Real Madrid"

21:39 - Le strade di Carlo Ancelotti e del Milan non si incroceranno di nuovo. A chiudere le voci di un ritorno sulla panchina rossonera è lo stesso tecnico di Reggiolo che, nella consueta conferenza stampa di vigilia del match contro l'Espanyol, spiega: "Ho sentito le voci di un possibile ritorno, ma non c'è nulla di vero. Con Galliani parlo molto, ma perché c'è un rapporto di amicizia. Credo che il mio futuro sia chiaro: rimango al Real Madrid".

Con la Liga ormai persa, il Real Madrid deve concentrarsi ora sulla finale di Champions League con l'Atletico. Ancelotti sta già pensando alla sfida decisiva di sabato 24 maggio: "Preparerò qualcosa di speciale per motivare i ragazzi, ma non ho ancora deciso gli undici da mandare in campo".