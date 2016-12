Altro no al Psg di Rabiot: la Juve si avvicina

12:40 - La linea verde della Juventus potrebbe allungarsi. Adrien Rabiot ha ancora una volta detto no al rinnovo del contratto (proposto un triennale) col Psg. Un chiaro segnale, secondo molti, del fatto che dietro al talento francese ci sia lo zampino della Juventus che, dopo aver chiuso per Coman, vuole mettere a segno un altro colpo in stile Pogba. Il braccio di ferro col club parigino continua e Marotta non molla.

Rabiot ha il contratto in scadenza nel 2015, ma la mamma-manager, madame Veronique, pare non aver alcuna intenzione di proseguire con i parigini. Più volte ha ribadito il suo pensiero: "Il Psg non crede nei giovani cresciuti nel vivaio. Cerco un progetto in cui Adrien ne sia al centro. A Parigi o altrove....". Altrove, appunto. La Juve è pronta a portare il ragazzo a Torino (l'esempio dell'esplosione di Pogba potrebbe essere un buon viatico per ottenere il sì definitivo), ma è forte la concorrenza dei club inglesi: Arsenal, Chelsea e Liverpool su tutti.