Alex si presenta così: "Milan, vinceremo insieme"

00:13 - Alex e il Milan ormai siamo quasi alla firma (che avverà fisicamente sabato). Visite mediche, presso la clinica La Madonnina, in pieno centro a Milano. Sono gli atti formali per chiudere il contratto che sarà di 2 anni, con opzione fino al 30 giugno 2017. Alex, 32 anni a giugno, arriva dal Paris St. Germain a parametro zero. Il Milan ha chiuso l'operazione in quattro giorni. E Alex è entusiasta della sua nuova avventura.

ALEX: "MILAN, CHE FELICITA'"

E Alex è stato intervistato da Milan Channel, le sue parole riportate poi da Milan News.

“Sono molto contento di essere qui, mi hanno parlato molto bene del club. Sono davvero felice di essere in una squadra importante come il Milan. La prima impressione è meravigliosa, qui è tutto organizzato molto bene. Sono stato con Adriano Galliani fino adesso, abbiamo parlato tantissimo, sono molto emozionato. Quando ero al PSV Eindhoven, c’è stata la possibilità di venire qui al Milan con Ancelotti in panchina, che poi ho incontrato al Chelsea e mi ha voluto anche al PSG. Ancelotti è una persona fantastica, è come un padre per me, lo ringrazio per le belle parole che ha speso per me. Dobbiamo iniziare al meglio la stagione per riportare il Milan nelle posizioni che merita, cioè in Champions League. Dobbiamo lottare vincere il campionato e tornare così in Champions. Un messaggio ai tifosi? Grazie a tutti, confermo il mio impegno di lottare duramente per vincere con il Milan. Forza Milan!!!”.