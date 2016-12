Al Jazira prende Vucinic, la Juve incassa 6,3 mln

16:07 - Mirko Vunic lascia la Juve. Il montenegrino, infatti, è ufficialmente un giocatore dell'Al Jazira, come hanno annunciato lo stesso attaccante e il club degli Emirati Arabi Uniti. Per Vucinic contratto triennale da 5 milioni di euro più uno di bonus dopo tre stagioni in bianconero, colori con i quali si è laureato tre volte campione d'Italia. Per i dettagli dell'operazione bisognerà attendere la conferenza stampa prevista per la prossima settimana.