Agnelli incontra Conte a Vinovo. Marotta: "Conte? E' un dovere tenerlo"

10:28 - Juve-Cagliari per i 102 punti. Poi la festa. Poi saranno i giorni di Antonio Conte. La Juve farà molto per evitare il divorzio e i lavori sono in corso ben sapendo che il caso non è semplice. "Faremo di tutto per trattenerlo, è un dovere: Conte è un nostro patrimonio" ha detto il dg Marotta. Parole cui è seguita la visita di Agnelli a Vinovo per l'amichevole col Vicenza (5-0 il finale): occasione per un nuovo rapido incontro e una stretta di mani.



Si sa. Il futuro di Antonio Conte resta un mistero: la sola certezza è che i giorni successivi all'ultima di campionato contro il Cagliari saranno decisivi. "Finiamo la stagione - ha detto il dg della Juve Beppe Marotta - e poi ci incontreremo per parlare del futuro. Conte è uno dei migliori al mondo, ha inciso tantissimo sui successi degli ultimi anni, è un nostro patrimonio: tenerlo è un dovere. I tifosi preoccupati? Ci sta".

"Sulla vicenda si è detto e scritto troppo" ha continuato Marotta. "Questa settimana ci porta alla gara che suggellerà il raggiungimento di un traguardo straordinario e siamo concentrati solo sulla festa di domenica. Poi nella prossima settimana ci incontreremo per parlare del futuro della squadra e del tecnico. Conte è un allenatore preparato che ha inciso profondamente sul raggiungimento degli obiettivi della Juventus in questi anni e la preoccupazione dei tifosi è saggia. Ma il clima è assolutamente sereno ed è nostro dovere e volontà trattenerlo a Torino. Con i risultati ottenuti ha dimostrato di essere uno dei migliori al mondo".

Clima sereno come si è visto allo Stadium quando in occasione della finale di Europa League il tecnico bianconero ha dialogato coi dirigenti bianconeri e parlato a lungo con Ferguson "Queste partite sono sempre motivo di incontro con altre persone del mondo del calcio - ha commentato Marotta - e icone come Ferguson. Penso sia giusto che Conte abbia voluto carpire dei consigli dall'ex tecnico dello United".



Il dg bianconero ha poi fatto un bilancio degli obiettivi conseguiti nelle ultime stagioni: "Noi, giorno dopo giorno, ci impegniamo perché tutte le componenti societarie, quella calcistica e non, siano più competitive. In Europa ci sono avversari più forti che stanno condizionando i risultati, ma stiamo migliorando anno dopo anno e continueremo a farlo. Saremmo voluti essere in campo per la finale di Europa League a Torino, ma questo è il calcio".