Agazzi è del Milan. Arriverà a giugno. E Marchetti...

18:04 - Agazzi e poi Marchetti. Il Milan ha già predisposto le scelte per la prossima stagione in tema di portieri. L’accordo con Michael Agazzi, 30 anni a luglio, ora al Chievo e col contratto in scadenza il 30 giugno prossimo, è già stato raggiunto e il suo arrivo in maglia rossonera è sicuro.

L’altro portiere nel mirino del Milan di Seedorf è Federico Marchetti, 31 anni, che Edy Reja in queste settimane ha tolto dalla lista dei titolari, preferendogli Berisha. Marchetti è legato alla Lazio fino al 2016, più viste si è parlato di un rinnovo con adeguamento dell’ingaggio. La situazione fra giocatore e società non è semplice e l’interesse del Milan (non solo del Milan) è fortissimo. A prescindere dalla scelta-Agazzi.