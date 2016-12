Affare Cuadrado: Barcellona tra Udinese e Fiorentina

13:44 - L'Udinese ha deciso: Juan Guillermo Cuadrado va ceduto. Le offerte milionarie non mancano e proprio per questo motivo l'accordo verbale per la seconda metà del cartellino promesso alla Fiorentina è saltato. I viola hanno rilevato la prima metà a 5,5 milioni, ma il valore del colombiano è aumentato esponenzialmente. L'Udinese, forte dell'interesse di Barcellona, Bayern, Juventus e Roma hanno alzato le pretese toccando cifre impossibili per i toscani.

La colpa originale della Fiorentina, se di colpa si può parlare, è quella di non aver chiuso la trattativa per il completo riscatto di Cuadrado con largo anticipo. Dopo aver rilevato la prima metà del cartellino per 5,5 milioni di euro, le due società avevano stipulato un accordo verbale per il riscatto del restante per il doppio della cifra. Parole al vento che, ora più che mai, non contano niente. L'unica certezza, infatti, è che Cuadrado non giocherà nell'Udinese, ma è difficile che possa continuare a farlo a Firenze. Colpa o merito delle offerte milionarie che stanno piovendo all'agente del giocatore con il Barcellona davanti a tutti con il quinquennale a circa 4 milioni di euro netti a stagione offerto a Cuadrado. I catalani non sono soli: sullo sfondo ci sono le attenzioni del Bayern Monaco e un pelino più indietro di Juventus e Roma. La base di partenza è di 20 milioni di euro, cifra importante, da dividere tra le due società.

A Firenze, del resto, la società, i tifosi e Montella sembrano ormai rassegnati a perdere il colombiano, ma un ultimo tentativo di accordo con i friulani sarà fatto, forte della volontà del giocatore di restare in Toscana. L'unica possibilità riguarda diverse contropartite che i viola potrebbero mettere sul piatto, prelibatezze per l'Udinese bravissima a valorizzare i giovani talenti. Oltre a Lazzarri, che dopo due anni in prestito potrebbe restare definitivamente in Friuli, Pradé è disposto a mettere sul piatto le comproprietà di Bernardeschi e Babacar, reduci da un'annata super in maglia Crotone e Modena.