Adriano: "Voglio tornare in Italia, sono cambiato"

11:07 - Adriano è tornato in Italia e spera di rimanerci. L'Imperatore brasiliano ha confidato: "Questa è la mia seconda casa. Mi piacerebbe giocare in una squadra che mi possa aiutare a mettere la testa a posto. Dipende dall'ambiente, dal gruppo, spero di trovare una squadra. Accetto anche contratti a presenza, per dimostrare che sono cambiato davvero". Intanto è andato a cena a Milano con l'ad del Catania Cosentino: per ora solo un'ipotesi.

Adriano ha fallito anche con l'Atletico Paranaense e ora è rimasto senza contratto. In un'intervista a Sky Sport ha lanciato l'appello per trovare una nuova squadra, possibilmente in Italia. L'attaccante ex Inter e Roma vuole un'altra, ennesima, chance: "Ho sbagliato tantissimo, ma non posso tornare indietro. Al massimo posso non ripetere più gli errori che ho fatto. Non mi sono mai nascosto, ho sempre detto la verità. Devo dimostrare alle persone chi sono, cosa sono. Neanch'io so perché le ho fatte tante cose, erano momenti". Così il brasiliano ha toccato il punto più basso della sua vita e della sua carriera, ma ora è intenzionato a iniziare la scalata.

In Italia, in passato, è stato aiutato molto da Moratti: "Mi piacerebbe tanto rivederlo, è il mio secondo padre. Mi ha dato l'esperienza, sono diventato un grande calciatore. Mi ha portato in Italia, gli devo tanto".