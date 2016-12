"Vidal ha scelto lo United". Gli inglesi non hanno dubbi

12:45 - Nonostante le parole di Marotta, prosegue l'offensiva del Manchester United per Vidal. Secondo i media inglesi, tramite l'agente Fernando Felicevich, il cileno comunicherà a breve la sua volontà di lasciare il club bianconero per vestire la maglia dei Red Devils. Per la Juve è pronta un'offerta da 60 milioni di euro. Ad attirare il giocatore in Premier è invece un mega ingaggio da 13 milioni l'anno per quattro stagioni.

Il futuro di "Re Artù" a Torino, dunque, è sempre più in bilico. Marotta nei giorni scorsi si era sbilanciato, ribadendo l'intenzione della Juventus di respingere gli assalti al cileno. Ora però qualcosa sembra cambiato. Soprattutto nelle intenzioni del giocatore. A breve i dirigenti bianconeri incontreranno l'agente del centrocampista e solo allora la situazione sarà più chiara.



Stando ai tabloid, Fernando Felicevich comunicherà alla Juventus la volontà di Vidal di accasarsi allo United. A convincere il calciatore ci avrebbe pensato il ricco quadriennale da circa 200mila sterline a settimana offerto dal club inglese (13 milioni all'anno). E la volontà di Louis Van Gaal di chiudere l'affare in fretta. Per la Juventus sul piatto ci sarebbero invece 60 milioni di euro. Numeri alla mano, tutto sembra indicare una sola soluzione. A meno di nuove smentite, i tifosi bianconeri si mettano il cuore in pace.