"Prandelli-Galatasaray, è fatta". Domenica è a Istanbul

08:59 - "Lunedì comincia l'era Prandelli". L'annuncio ufficiale dal club turco, a firma del presidente Unal Aysal. E' fatta. L'ex ct azzurro ha raggiunto l'accordo col Galatasaray e domenica sarà a Istanbul, per sbrigare tutte le pratiche e cominciare, lunedì 7 luglio, il lavoro con la squadra che si raduna, appunto, all'inizio della prossima settimana. Dieci giorni dopo il flop mondiale, ha già trovato una panchina. Facendo una sorta di staffetta, per ora solo turca, con Roberto Mancini, che è uno dei candidati alla poltrona di ct della Nazionale.

Il contratto di Prandelli col Gala prevede una quota fissa vicina a 2 milioni a stagione. Più i bonus legati alle singole partite (vittorie) e ai traguardi raggiunti. Contratto di tre stagioni, fino al 2017.





Trattativa lampo. Emersa mercoledì, con immediata conferma, arrivata da un comunicato ufficiale apparso sul sito del Galatasaray. E' Prandelli l'uomo giusto per tentare di migliorare il secondo posto dell'ultimo campionato ripartendo tra pochi giorni, lunedi prossimo 7 luglio, in Austria, dove la squadra inizierà il ritiro in vista della prossima stagione.

Prandelli riparte subito, per cancellare la delusione del Mondiale, per ritrovare nella Turk Telecom Arena, sempre ribollente di tifo, gli stimoli perduti nel ritiro brasiliano di Mangaratiba. Riparte guidando una squadra ambiziosa che gli offre la possibilità di ritornare in Champions League dove il Galatasaray nella passata stagione aveva saputo imporre un brutto stop all'ambiziosa Juventus.

Una squadra ricca di passione e di talento, da Sneijder all'ex bianconero Felipe Melo, da Yilmaz a Fernando Muslera, tanto per non dimenticare l’Uruguay. Si era prefisso l'ex ct un periodo di riposo, per ripensare al Mondiale, forse per dimenticarlo, per liberare la mente. Ma ci ha ripensato: una nuova avventura in una città bellissima è la miglior medicina per guarire le cicatrici del Mondiale dei Mondiali.