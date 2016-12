Zenga va verso il no al Vasco de Gama

10:29 - Walter Zenga dirà il no al Vasco de Gama. Niente Brasile per una nuova avventura calcistica. L'allenatore italiano è stato contatto dalla dirigenza del club brasiliano per sostituire Renato Portaluppi che ha scelto di tornare al Fluminense, ha valutato la proposta ma è intenzionato a rifiutarla. L'ex portiere dell'Inter preferisce restare negli Emirati Arabi dove allena l'Al-Jazeera. Un mondo a cui è molto legato e in cui si trova bene.

Retrocesso in serie B, ma appeso alla speranza di tornare nel 'Brasilerao' tramite un ricorso alla giustizia sportiva e ordinaria, il Vasco da Gama si rinforza in vista della prossima stagione calcistica, che in Brasile coincide con l'inizio dell'anno solare. Così la dirigenza è riuscita a mettere a segno due colpi, nonostante la pausa natalizia. Dall'Olimpia Asuncion arriveranno infatti, secondo quanto ha reso noto il club, due giocatori: il portiere Martin Silva e il mediano 28enne Eduardo Aranda.