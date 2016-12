Xabi Alonso, rinnovo difficile con il Real Madrid 

00:24 - Sembrava cosa fatta, ma il rinnovo di Xabi Alonso con il Real Madrid è ancora lontanto. Ancelotti lo vorrebbe trattenere a tutti i costi, ma il centrocampista spagnolo e la società merengue non hanno ancora trovato un accordo economico. Alonso vorrebbe un ingaggio da 8-10 milioni di euro a stagione e il club blancos sta facendo resistenza. Juve, Napoli e Fiorentina osservano alla finestra e sperano, anche se a queste cifre è difficile competere.

Xabi Alonso da febbraio sarà libero di accordarsi con un altro club per poi lasciare il Madrid a giugno a parametro zero. Questo significa che per le italiane c'è una piccola speranza. Juve e Napoli (più difficile la Fiorentina), non pagando il cartellino del centrocampista spagnolo, potrebbero offrirgli un contratto faraonico per la Serie A. Un ingaggio da 8-10 milioni di euro che nessuna giocatore percepisce in Italia. L'operazione resta difficile, ma c'è anche la volontà del giocatore di cimentarsi in una nuova sfida. Per lui che ha giocato in Premier con il Liverpool e nella Liga con i Blancos, la Serie A potrebbe rappresentare la chiusura di un cerchio. Il 33enne vuole dare ancora molto al calcio e l'Italia lo attende a braccia aperte. Attenzione però anche alle due squadre di Manchester, City e United, che dal punto di vista economico sono in vantaggio.Per ora defilato il Psg.