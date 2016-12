Vidal ha rinnovato con la Juve fino al 2017: "E' un sogno rimanere qua"

22:57 - E' arrivato il tanto atteso annuncio che tutti i tifosi bianconeri aspettavano: Arturo Vidal e la Juventus hanno frimato il rinnovo del contratto fino al 2017. Un accordo che lo stesso centrocampista cileno aveva preannunciato prima di andare a dormire. "Domani (cioè oggi, ndr) è un giorno molto importante nella mia vita. Spero che i tifosi juventini saranno felici!!!", aveva scritto su Twitter. Conferme arrivate anche da Marotta: "Ci siamo".



Dopo mesi e mesi di trattative, è duqnue arrivato il giorno della firma che lega Vidal alla Juve per molto tempo, allontanando così Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco. Marotta ha blindato il suo gioiello. Secondo le indiscrizioni il cileno dovrebbe diventare il secondo bianconero più pagato con 4 milioni di euro più bonus a stagione, dietro solo a Tevez.



Ecco il comunicato bianconero: "Due scudetti, due Supercoppe italiane, 100 presenze, 32 gol, in un crescendo continuo: 7 centri nel primo anno di Juve, 15, miglior marcatore bianconero, nel secondo. Già 10 reti in 20 partite in questa stagione. Una media gol lievitata come la qualità delle sue prestazioni, il suo carisma e il suo appeal a livello internazionale. Arturo Vidal è arrivato alla Juve nell'estate del 2011 quasi sotto traccia, ma ci ha messo pochissimo a diventarne uno dei leader e a consacrarsi campione. Il bianconero gli dona e El Guerrero ha scelto di cucirselo addosso come una seconda pelle, rinnovando il contratto fino al 2017 E' uno dei calciatori più completi del calcio mondiale, può coprire, e lo ha fatto, qualsiasi ruolo, giocando da difensore, centrocampista o attaccante con la stessa efficacia e intensità. Nella Juve di Conte è l'uomo che ha segnato di più, quello che ha sfornato più assist, che ha effettuato più tackle. La sua storia a Torino è iniziata due anni e pochi mesi fa, ma lui ha già lasciato il segno, scrivendone pagine memorabili. Ne scriverà ancora altre. Molte altre".



VIDAL: "UN SOGNO RIMANERE QUA"

Dopo la firma, Vidal ha rinnovato il suo amore per la Juventus: "E' un rinnovo importante per me e la mia famiglia, per tutti. Penso che sia un sogno rimanere in una squadra fortissima e che per me è come una famiglia. Sono molto felice, grazie a tutti i tifosi e ai dirigenti". Poi un breve amarcord: "Ricordo quando mi ha contattato il mio procuratore e mi ha detto che la Juve era interessata. Gli ho detto di chiudere velocemente l'accordo. E' la squadra che ho sempre sognato". L'inizio in bianconero non è stato facile, ma poi il cileno ha convinto tutti. "Delle prime settimane alla Juve ricordo di aver giocato poco, ma avevo bisogno di capire come si giocava e di adattarmi alle direttive tattiche a cui non ero abituato", ha spiegato a Sky Sport. Negli ultimi mesi per "Re Artù" si sono fatte avanti molte big d'Europa, ma lui ha scelto la Juve: "C'è stato l'interesse di altri club, ma qui io mi trovo bene, si trova bene mi a moglie e nello spogliatoio c'è una famiglia...". Infine una battuta sulla maglia numero 10: "Non è vero che volevo quella maglia, per me c'è solo un uomo che la rappresenta. Ora ce l'ha Tevez, ma quell'uomo è Alessandro Del Piero".