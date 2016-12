United, assalto a Reus: ma servono 48 milioni

12:16 - Il Manchester United è pronto all'assalto per Marco Reus. Secondo quanto riporta oggi il Daily Mail, il Borussia Dortmund avrebbe fissato il prezzo per il suo talento tedesco: si parla di 48 milioni di euro, cifra che costituirebbe il record di spesa nella storia dei Red Devils. Sarebbe proprio David Moyes a richiedere l'acquisto di Reus per rinforzare un reparto avanzato che quest'anno non sta regalando grosse soddisfazioni.

La situazione è questa: il cartellino di Reus, in teoria, avrebbe una clausola rescissoria di 35 milioni di euro. Ma dalla Germania avrebbero fatto sapere che, dopo lo sgarbo subito la scorsa estate con il trasferimento di Mario Goetze al Bayern Monaco, il Borussia avrebbe bloccato la clausola e fissato un prezzo di 13 milioni più alto. Tutto da verificare: sicura invece la volontà dello United di portare Reus all'Old Trafford. A gennaio o al più tardi a giugno.