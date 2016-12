Tottenham: Villas Boas ha un mese di tempo per risollevare la squadra. Baldini pensa a Capello 

11:53 - Un mese. E' quanto ha deciso di concedere il Tottenham a Villas Boas per risollevare le sorti della squadra inglese. Lo riporta il Mirror. Se gli Spurs continueranno così da qui a fine anno, il tecnico portoghese verrà licenziato. La pazienza della proprietà si è infatti esaurita, soprattutto a fronte del faraonico mercato estivo. Baldini starebbe pensando a Fabio Capello come sostituto in panchina, ma è difficile che il ct della Russia si liberi.

Durante l'ultima sessione di mercato sono stati infatti spesi 110 milioni di sterline e il proprietario, il miliardario Lewis, si aspettava di lottare per il titolo. Ma il Tottenham si è allontanato ben presto dalla prima posizione. Ora è a -11 dalla vetta, con una partita in meno. Una partita delicata che verrà disputata domenica contro il Manchester United.

Franco Baldini, come detto, starebbe riflettendo sull'opportunità di fare un sondaggio con Fabio Capello, del quale è grande amico. Tuttavia è molto improbabile che il ct della Russia si muova: a giugno ci sono infatti i Mondiali in Brasile. Con ogni probabilità si dovrà cercare un altro allenatore di peso anche se il dirigente spera che AVB si 'salvi' in questo mese.