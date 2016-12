Tottenham, via Villas Boas. Squadra affidata a Sherwood

00:01 - La clamorosa sconfitta interna per 0-5 del Tottenham contro il Liverpool è costata la panchina ad André Villas Boas. La società inglese ha deciso di rompere il rapporto col tecnico portoghese dopo un acceso confronto con Levy, il proprietario degli Spurs. "Non lascio - aveva dichiarato l'ex Porto -, ma non decido io". In panchina per il momento ci sarà Tim Sherwood, allenatore della seconda squadra. Per il futuro si fanno i nomi di Capello, Hiddink, De Boer e Zola.

Tutto si riassume con un detto: "Sbagliare è umano, perseverare è diabolico". In questo caso Villas Boas, l'ex Special Two allievo di Mourinho e vincitore di un'Europa League col Porto, è il diavolo in persona. Lo 0-5 incassato a White Hart Lane contro il Liverpool di Rodgers, nonostante l'espulsione di Paulinho è stato troppo pesante per passare inosservato. Aggravante non di poco conto lo 0-6 subito solo tre settimane prima in casa del Manchester City che denota una carenza mentale e organizzativa lampante. Infine la proprietà, dopo la campagna acquisti sontuosa successiva alla cessione di Bale al Real Madrid, non è contenta dei numeri del Tottenham con solo 15 gol segnati in Premier League in sedici partite. Il buon cammino in Europa League non è stato infatti ritenuto sufficiente per mantenere salda la panchina di Villas Boas. E allora via al valzer di nomi per la sostituzione del portoghese: in pole position c'è Guus Hiddink, libero dopo essersi dimesso in estate dall'Anzhi.

Nelle ultime ore però sono spuntate altre tre candidature. La prima è quella di Fabio Capello, che pure è sotto contratto con la Nazionale russa che guiderà ai Mondiali del Brasile. (Secondo i bookmakers inglesi, Capello sarebbe addirittura il favorito). Gli altri nomi sono quelli di Frank De Boer e Gianfranco Zola.