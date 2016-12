Torino, Il Manchester United a Marassi per visionare Cerci

12:58 - Nel corso delle ultime due sessioni di mercato si sono rincorse voci di un interessamento di varie squadre di Premier League per Alessio Cerci, ora però il Manchester United si muove, e lo fa sul serio. Sabato sera, in occasione di Genoa-Torino, gli osservatori dei Red Evils saranno a Marassi per visionare l'ex ala di Roma e Fiorentina e per tentare di mettere le basi per una trattativa, che potrebbe concretizzarsi già a gennaio.

Alessio Cerci è in forte ascesa da due stagioni: ha trovato continuità di prestazioni. Decisivo per la sua crescita è stato sicuramente Giampiero Ventura, che lo ha lanciato in Serie B con il Pisa e lo ha rilanciato in Serie A con i piemontesi, quando ormai tutti erano convinti che fosse il classico giocatore con molto talento ma senza testa. Tutto ciò ha convinto il club di Moyes ha mandare i suoi emissari a visionare il giocatore, per poterlo strappare alla corte di Arsenal, Tottenham, Liverpool e Borussia Dortmund, altre squadre molto interessate al vice capocannoniere del campionato italiano. In Italia nè Roma nè Fiorentina ci hanno creduto, sicuramente si staranno mangiando le mani per questo gioiello made in Italy che potrebbe lasciare il Bel Paese.



Pare comunque improbabile che il Torino possa privarsi del suo giocatore più rappresentativo a stagione in corso, senza contare che in estate ci saranno i Mondiali, dove potrebbe essere protagonista con Prandelli, e il suo prezzo potrebbe impennarsi.