Thohir incontra il Psg: Lavezzi a luglio

12:27 - Missione a Londra di Erick Thohir che ieri sera ha assistito ad Arsenal-Chelsea e dopo la partita ha cenato con il presidente del Psg Al Khelaifi. Un tavolo a cui si è parlato di diritti tv ma anche di mercato: soprattutto di Lavezzi, attaccante considerato in esubero a Paigi e che da un mese e mezzo è nell'orbita di interesse dei nerazzurri. Il Pocho ma non solo: tra i nomi fatti anche quelli di Menez, Lucas e Pastore.

Un blitz vero e proprio prima di volare negli Stati Uniti dove il tycoon indonesiano passerà il Natale insieme alla famiglia. Un primo contatto diretto per capire le intenzioni del Psg. Lavezzi non è una priorità di mercato per l'Inter per il mercato di gennaio, bensì una opportunità, anche per la prossima stagione.

A Londra Thohir ha anche controllato lo stato della trattativa col Chelsea per Fredy Guarin, la richiesta rimane sui 20 milioni e il Chelsea frena (ai nerazzurri non piacciono le contropartite tecniche messe sul tavolo che rispondono ai nomi di Ba e Bertrand). L'altro elemento che ha mercato resta Andrea Ranocchia, cercato sempre dal club di Mourinho. E vista la frenata, forse non solo strategica, per il centrocampista colombiano, crescono le chance di cessione del difensore umbro.