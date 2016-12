Svizzera, Losanna: Marco Simone nuovo allenatore

20:14 - Nuovo allenatore per il Losanna, ultimo in classifica nella Super League svizzera con 4 punti in 14 giornate. Secondo quanto riportato da 24heures.ch, i biancoblù hanno raggiunto l'accordo con Marco Simone, ex attaccante di Milan, Psg e Monaco. Il 44enne, che attualmente lavora come commentatore per Canal+, dovrebbe essere ufficializzato giovedì mattina e prenderà il posto di Comisetti, attuale tecnico ad interim dopo l'addio di Roussey.