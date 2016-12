Sunderland, Poyet spinge Giaccherini all'Inter: "Aspettiamo i nerazzurri"

16:27 - Dopo giorni di rumors, questa volta la conferma arriva direttamente dall'allenatore del Sunderland: Giaccherini è nel mirino dell'Inter. Inoltre, l'ex juventino ha recentemente perso il posto da titolare, motivo in più per lasciare l'Inghilterra e tornare in Italia. "Emanuele è frustrato, non è felice, però rimane sempre un professionista - spiega Poyet -. A gennaio aspetteremo l'Inter, noi non ci muoviamo. Staremo a vedere, è ancora presto".

Giaccherini, sette presenze e due gol in Premier col Sunderland, nell'ultimo match contro il Newcastle (vinto 2-1 dai Black Cats, al primo successo in stagione) si è accomodato in panchina. Gustavo Poyet, allenatore del club, non gli garantisce più il posto da titolare e le sue parole, inequivocabili, appaiono un chiaro invito - per le società interessate - a farsi sotto: "E' frustrato, non è felice, però rimane sempre un professionista - spiega il tecnico uruguaiano -. È difficile anche per lui accettare di trovarsi fuori dalla formazione, ma siamo riusciti comunque a vincere la partita. Ora aspetto che Giacchi sia pronto, giocherà e lo farà in molte occasioni, ma non posso dargli tutto ciò che vuole lui. Desidererebbe giocare 90 minuti a partita, io però lo utilizzerò per gran parte dei nostri match. Stiamo studiando i ruoli in cui può dare il meglio facendo male ai nostri avversari".



Durante il mercato di gennaio, dunque, l'ipotesi di un trasferimento in nerazzurro prende sempre più corpo: "Aspetteremo l'Inter, noi non ci muoviamo - dice Poyet -. Né commentiamo prima che accade, visto che oggi circolano tanti rumors nel calcio. Staremo a vedere, è ancora presto. Nella settimana delle Nazionali andrò a parlare con i dirigenti, darò il mio parere sulla squadra e su ogni singolo giocatore. Analizzeremo tutto e ci muoveremo di conseguenza".