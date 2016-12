Spagna, Casillas lancia l'ultimatum al Real: "Se non gioco vado via"

22:12 - Iker Casillas è stanco di non essere più considerato come il portiere titolare del Real Madrid. Il giocatore, che già l'anno scorso aveva perso il posto a favore di Diego Lopez, avrebbe chiesto senza mezzi termini di tornare a essere un punto cardine del progetto blancos: "Non vorrei mai lasciare il Real e spero di restare molti anni. Da qui a tre mesi, però, se non dovessi tornare a essere il titolare, penserei seriamente ad andare via".

Iker, come detto, non ha più intenzione di sedersi in panchina e vedersi sopravanzare dal diretto rivale: "Voglio restare qui e vincere ancora molti titoli con il Real Madrid, anche perché questo è sempre stato il mio sogno fin da bambino. Arriverà il giorno, però, che anche ai migliori toccherà prendere una decisione. Ad oggi, il mio obiettivo è restare qui, lottare e giocare tutti i giorni. Se non fosse così, avrei chiesto al presidente di essere ceduto a settembre o a natale. Però, se da qui a tre mesi la situazione non cambia, penserò seriamente ad un trasferimento".

Una nuova grana per Carlo Ancelotti, che in questo inizio di stagione ha dato vita ad un particolare turnover tra i portieri, indispettendo non solo i diretti interessati ma anche tutta la stampa spagnola. A questo punto, però, sembra che il tecnico italiano non abbia più scelta e dovrà decidere cosa fare con Casillas e Diego Lopez.