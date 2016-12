Seedorf: "Io accostato al Milan? Mi fa piacere"

11:15 - "Io accostato al Milan? Mi fa piacere...", queste le nuove dichiarazioni di Clarence Seedorf dopo le voci, sempre più insistenti, di un suo possibile approdo sulla panchina rossonera. L'olandese, con un contratto da giocatore al Botafogo in scadenza nel giugno 2014, potrebbe decidere di non rinnovare per intraprendere la carriera di allenatore alla guida della squadra con cui ha vinto di più in carriera. "Ma ora penso solo al Botafogo", ha detto.



Clarence, intervistato dai media brasiliani sul suo futuro, preferisce non sbilanciarsi troppo e rivolge le sue attenzioni alle ultime due giornate del Brasilerao, che dovranno servire al Botafogo per raggiungere il quarto posto in classifica utile al club per tornare dopo 17 anni a disputare la Coppa Libertadores: "Quello che mi interessa adesso è giocare le ultime due partite di campionato per raggiungere un obiettivo importante. La mia attenzione è su quelle partite, il risultato della stagione dipende da noi".