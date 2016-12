Sannino, ore contate. Pioli, fiducia a rischio 

17:50 - La panchina della Lazio è un "giallo" della notte di domenica. Quelle di Bologna e Chievo sono un tormento del lunedì che può portare a decisioni drastiche. Il Chievo è vicino all'esonero di Sannino: in corsa Di Carlo e Corini, che ben conoscono l'ambiente; e Calori. Il Bologna, che pure ha confermato la fiducia a Pioli domenica sera, sta pensando a Edy Reja, che è in corsa anche per la panchina della Lazio.



A Verona sono ore di consultazioni. Il Chievo è ultimo in classifica, 4 punti dopo 8 partite e l'ingombrante confronto col Verona di Mandorlini, in piena zona-Uefa, sorpresona del campionato. La missione-Sannino è cominciata male e sta procedendo peggio, una vittoria, un pareggioe sei sconfitte e un senso di scoramento dopo la sconfotta di Marassi. L'idea è quella di affidarsi a uno della vecchia guardia: Domenico Di Carlo ha allenato il Chievo in due riprese, nel 2008-10 e nel 2011-12; oppure Eugenio Corini, che aveva portato il Chievo alla salvezza la scorsa stagione, poi aveva deciso di non rinnovare il contratto. La terza opzione porta a Alessandro Calori, la scorsa stagione sulla panchina del Brescia.

A Bologna, ultimo in classifica, zero vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte, la panchina di Pioli è giocoforza in bilico, ma la società ha comunicato che la fiducia al tecnico rimane salda. Non senza condizioni. Il club rossoblu ha preso contatti con Edy Reja, sul quale c'è anche l'interesse della Lazio; situazione "congelata", in attesa degli eventi. Il Bologna domenica ospita il Livorno, e quello sarà lo spartiacque per il destino di Pioli.



CATANIA: UFFICIALE, DE CANIO PER MARAN

Con una nota pubblicata sul suo sito ufficiale, il Catania ha chiuso l'era-Maran. Fatale per il tecnico uscente la sconfitta di Cagliari. La squadra è affidata a Gigi De Canio, che torna in sella dopo l'esperienza dell'anno scorso al Genoa. A Maran, legato al Catania con un contratto fino al 2015, la dirigenza rivolge ''i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto e i migliori auguri per il prosieguo della carriera''. La squadra è, con 5 punti, al terz'ultimo posto in classifica col Sassuolo.