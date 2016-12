Sampdoria: Cassano vuole tornare 

16:45 - Antonio Cassano alla Sampdoria non è fantascienza ma una possibilità concreta. FantAntonio, ora osannato a Parma, ha espresso più volte la volontà di chiudere la carriera in blucerchiato e col ritorno al timone in prima persona di Garrone, figlio di Riccardo, la questione potrebbe sbloccarsi. Negli ultimi mesi Cassano e il suo entourage hanno limato i disguidi con l'ambiente, riallacciando i rapporti con il presidente con telefonate informali.

Il fantasista barese vorrebbe chiudere il cerchio della sua carriera là dove ha vissuto gli anni più belli, a Genova sponda blucerchiata. In quegli anni ha conosciuto Carolina Marcialis, la madre dei suoi due figli, ma soprattutto ha convinto dentro e fuori dal campo. L'addio tumultuoso sembrava aver chiuso le porte all'"ingrato" Antonio, ma - spiega Panorama - non è così. Negli ultimi mesi Cassano ha pressato il proprio entourage per cercare di tornare alla Sampdoria per chiudere la carriera. Telefonate e contatti sottotraccia hanno fatto il resto, riallacciando i rapporti con la proprietà blucerchiata e limando alcuni disguidi interni con i tifosi. La ristutturazione societaria della Samp potrebbe fare il resto. Si parla di giugno, ma il matrimonio bis potrebbe davvero celebrarsi.